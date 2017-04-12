水庫排砂爽桃園苦新北 鄭文燦：荒謬

桃園市長鄭文燦今天表示，石門水庫阿姆坪排砂隧道工程是前總統馬英九任內核定，他尚未當選桃園市長。藍委稱計畫「苦新北、爽桃園」，鄭文燦表示這種說法非常荒謬。

中國國民黨立委羅明才上午在國民黨團記者會表示，前瞻計畫其中之一，在石門水庫的阿姆坪段興建防淤排砂隧道，將泥沙排入大漢溪，恐會在新北市釀成水患，這是爽了上游的桃園市，苦了下游的新北市，新北市堅決反對，這筆預算絕對不能通過。

鄭文燦在立法院前瞻基礎建設特別條例草案第二場公聽會後受訪說，這說法很荒謬，計畫是前總統馬英九核定，當時他還沒當市長，阿姆坪防淤隧道工程主要建立快速隧道，讓卡車將抽砂船的砂送到大漢溪，要滿水位才能水力排砂，不知道計畫內容、來龍去脈，這樣的口水沒必要。

鄭文燦說，朱立倫擔任桃園市長要求石門水庫整建計畫，須給桃園人專用，現在當新北市長當然要放棄這種說法，新北市用水一定要桃園市石門水庫，這些事情不要本位，阿姆坪防淤隧道工程有無必要性可以檢討。

他說，石門水庫的砂，由抽砂船送到台北港填海造陸，但台北港這個計畫明年落日，石門水庫已淤積1/3，將來希望把石門水庫的砂送到大漢溪河岸，才提出興建堤防、用河川與水庫共生方式，養護河川地、砂石可放在河川新生地，希望板新淨水廠可以拉專管至石門水庫，這樣水源不會被污染，大溪與龍潭不因水保區被限制。

鄭文燦說，石門水庫防淤隧道是馬英九任內重要工程與建設，治水不分藍綠，希望不要口水。

此外，他表示，軌道建設桃園、台中會比較多、很正常，如網路建設，台北市走在前面，每個城市發展不一，需要國家資源公平挹注，最重要是把城市需求提出。

被問台北市副市長林欽榮說，北市政黨色彩不明顯、資訊比較弱，鄭文燦說，以花博而言，台北市花了130億元，桃園舉辦台灣燈會規模不輸花博只用5億元；再者，台北市獲得統籌分配稅與補助款比較多，很多公司設在台北、工廠在桃園，形同污染在桃園、繳稅在台北，桃園承擔更多環境治理的責任，包括水、空氣、土壤。

鄭文燦說，以用水而言，石門水庫除了供應桃園用水外，還要供應新北市用水，限制開發是桃園復興、大溪、龍潭，每個城市都會遇到類似連帶問題，智慧用水與用水正義很重要，水資源應該統一調配，前瞻計畫應好好推動。1060412

(中央社)