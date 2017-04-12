兒童也會缺血性腦中風 不易確診

小家是9歲的健康男童，有一天在校上體育課，被發現意識不清躺在操場上，送醫診斷竟是動脈血管病變引起的缺血性腦中風。

小家被發現意識不清地躺在操場上，在同學攙扶下才勉強用右腳支撐走回教室，送醫診斷是動脈血管病變引起的缺血性腦中風，在治療及復健後，已可在輔具使用下自行行走。

成大醫院小兒部醫師余文豪今天指出，兒童缺血性腦中風成因和成人不同；成人缺血性腦中風主要和慢性疾病有關，包括高血壓、高血脂、高血糖等。兒童因較少慢性疾病，成因就更多元，需詳細評估才能釐清。

兒童缺血性腦中風的主因，可分為動脈血管病變、心因性疾病，及血液方面相關疾病等三大類，以動脈血管病變為最大宗，約占50%。這些動脈血管病變，一部分是先天性血管異常，不容易預防，另一部分是自體免疫疾病或感染引起。

余文豪說，國外統計，兒童缺血性腦中風從症狀發生到確診，平均要花上24小時，且易因診斷不易，無法及早治療，留下後遺症。

余文豪表示，兒童缺血性腦中風臨床症狀，除典型的單側偏癱外，常以一些不特定症狀表現，例如躁動不安、行為改變、感覺異常、頭痛、視力模糊、抽筋、運動失調等，年紀越小，表現越不典型，必須倚靠家長良好觀察及醫師警覺性，才有機會及早診斷。

兒童缺血性腦中風，每年每10萬名兒童約有2例至13例，發生率不到成人的1/30，其中65%患者卻會留下永久的動作障礙。

余文豪說，兒童第一次缺血性腦中風發作後，可能會造成後續肢體無力、癲癇、動作異常及頭痛等後遺症，且根據不同成因，有20%至60%兒童有復發的可能，需要長期門診追蹤。1060412

(中央社)