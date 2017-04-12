劉德立款宴巴拿馬星報集團高階主管

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中華民國駐巴拿馬大使劉德立於當地時間7日午宴巴國主流平面媒體「巴拿馬星報集團」（Grupo Editorial El Siglo y La Estrella，簡稱GESE）高階主管。

GESE集團董事長季羅斯（Eduardo Quiros）、「巴拿馬星報」（La Estrella de Panama）社長Gerardo Berroa Lau、國內版主編柯戴羅（Carlos Cordero）及「世紀報」（El Siglo）副社長蒙蒂亞（Magaly Montilla）應邀出席。

劉德立表示，頃接奉外交部調任返國命令，預定5月中旬離巴返台履新，對駐巴期間獲「GESE」集團鼎力支持至為銘感，盼該集團未來續予繼任大使曹立傑臂助。季羅斯表示，他們與劉德立一見如故，雖遺憾劉德立將離任，但對劉德立即將榮膺要職也與有榮焉，至盼雙方未來續為增進台巴關係共同努力。

劉德立說明台巴雙邊合作情形表示，駐館配合瓦雷拉總統施政方針，已與巴國中央部會推動多項雙邊合作計畫，包括捐贈校車61輛、警車45輛、垃圾車33輛、救護車44輛，及興建4座綜合市場等；8日也將與巴警察總署合辦「台巴友誼杯桌球賽」，盼該集團派員報導，季羅斯欣允。

雙方接著就台灣12年國民義務教育制度、巴拿馬國家發展展望及2019年總統大選等議題廣泛交換意見。餐會歷時約2小時，氣氛友好。1060412

(中央社)