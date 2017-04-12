美食家梁幼祥遭起訴 委由律師回應

美食家梁幼祥涉捲入「祥而盛」公司變造水產品有效日期案，北檢偵辦後針對梁幼祥及公司陳姓負責人提起公訴。梁幼祥今天表示，對起訴內容不清楚，將委託律師代為處理、回應。

去年11月間，檢調獲報，位於台北市仁愛路的「祥而盛」公司，涉嫌進口即期、過期與來源不明的鮭魚、冰魚及鮑魚罐頭，並交由「祥鼎康」更改標籤有效期限，台北地檢署偵辦後，今天依偽造文書、詐欺等罪，對梁幼祥及公司陳姓負責人提起公訴。

梁幼祥受訪表示，本來還有一個庭要開，但沒開就已經起訴了，他現在對起訴內容及情況不清楚，但相信自己是不會犯這種莫名其妙的罪，委託律師李漢中處理。

委任律師李漢中受訪時表示，證人及書卷，他還沒看到，明天會去法院閱卷，閱卷以後，再對外回應。1040412

(中央社)