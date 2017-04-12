台商參與雄安新區？陸：依市場規律發展

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針對台商是否有機會參與中共中央核定的「雄安新區」建設，中國大陸國台辦發言人安峰山今天說，只要發展方向符合「雄安新區」產業規劃，都能依市場經濟規律找到「用武之地」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。有媒體詢問，位在河北省的「雄安新區」設立備受關注，台商是否有機會參與相關建設，分享這份「政策紅利」？安峰山在回答時，作上述表示。

安峰山說，「雄安新區」是深入推進京津冀（北京市、天津市、河北省）協同發展作出的一項「重大決策部署」。無論境內外企業，只要其發展方向符合新區的產業規劃，都能按照市場經濟的規律，找到自己的用武之地。1060412

(中央社)