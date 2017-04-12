聯航強拖華裔男下機 港媒指做法不合理
美國聯合航空公司因超賣機票而請來航警強行將一名華裔男性乘客拖離座位，引起香港媒體高度關注，並質疑聯航這種做法不合理。
香港各大報章今天在頭版或內頁圖文並茂地報導了這則新聞，不少報導的標題都有「震驚」、「暴力」和「歧視」字眼。
星島日報發表短評指出，聯合航空在這次事件中的處理手法「非常拙劣」，引發一場公關災難，並表示類似事件若在香港發生，在乘客登機前已處理好。
頭條日報引述曾是機師的香港立法會議員譚文豪說，他從未聽過類似聯合航空的做法，批評此舉「匪夷所思」。
譚文豪並說，聯合航空隨機抽籤須下機的乘客，結果抽中連座的華裔夫婦，很難令人相信這是「巧合」。
外電報導，聯合航空日前因為超賣機票，以抽籤方式要求4名已買機票的乘客下機，其中1名越南華裔乘客不願下機，結果被航警強行拖離，受傷流血。1060412
(中央社)
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