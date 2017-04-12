經部火速核准亞泥開採 原民向政院提訴願

花蓮太魯閣富世部落族人今天到行政院前抗議，要求撤銷亞泥違法展延，並在民主進步黨籍立法委員、義務律師高志鵬等人陪同下，向行政院遞交訴願書，盼經濟部撤銷核定。

太魯閣富世部落數十位原住民今天一早北上，到行政院門口舉牌，抗議亞洲水泥公司趕在礦業法、環評法修法前夕，由經濟部火速通過核准展延20年，呼籲政府撤銷亞泥違法展延，要求「落實原基法第21條同意權」、「不要拒絕環境評估」，捍衛部落的安全與尊嚴。

富世部落的牧師戴秋貴說，亞泥1973年進駐開採以來，以欺騙、偽造權利拋棄同意書，聯合鄉公所塗銷耕作權登記，占用族人土地取得土地使用權，迫使部落集體迫遷到山腳；現在又在部落不知情的情況下，通過亞泥可繼續開採20年，批評政府說的轉型正義都是假的。

富世部落居民表示，亞泥在當地開採範圍很大，一旦遇上大風大雨，就像不定時炸彈一樣，部落處於巨大的環境風險中，政府卻讓亞泥免環評、免告知、免同意的情況下，繼續開採部落土地到2037年。

高志鵬今天以義務律師身分出席，他說，其實立法院經濟委員會已經多次呼籲政府，也做成決議要求修法前展停礦業權展延，但經濟部不為所動；因此，他會陪族人走完後續的救濟程序，擔任義務律師團團長，對行政院持續監督。

民進黨立委蘇治芬、時代力量立委高潞‧以用也出席力挺。蘇治芬說，經濟委員會實際勘查現場，發現開採的不是半片山，而是整座山被削平，還不只1座山這樣，要求檢視礦業政策，有環評、才能開發；高潞‧以用呼籲政府不要為了圖利財團出賣靈魂。

行政院經濟能源農業處長廖耀宗出面接受訴願書，並邀請5位代表入院陳情，有原住民抨擊，今天現場來了幾個人，官署沒有這麼窄，應該讓多一點人進去。

義務律師團表示，向行政院提起訴願，希望行政院能改正經濟部的錯誤，撤銷違法展延處分，要求經濟部能盡快補足相關審查程序，保障族人權益。1060412

(中央社)