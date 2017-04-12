真愛台灣 即刻形動》各路好手齊聚一堂 花蓮高中臥虎藏龍為校爭光

東部第一高校-花蓮高中在今年參賽隊伍中相當引人注目，圖右為花蓮高中教練劉定昌。

東部第一高校-花蓮高中在今年參賽隊伍中相當引人注目。其中以柔道世界冠軍將披掛上陣，率領各路好手為校爭光最具話題。

究竟是什麼樣的魔力，讓柔道世界冠軍也要挑戰自我、突破體能極限加入全馬挑戰行列？今年擔任隊長的林文斌，是學校慢跑社成員，平日即相當熱愛健身與慢跑。為了讓青春無憾，只要熱愛的活動或運動都會全力以赴的投注熱情挑戰。除了優秀的體能狀況外，他還具備敏銳觀察力。活動遴選初期就由他自發性報名參加，並與其他同學組成花蓮高中校隊，準備一同大展身手、為校爭光。

花蓮高中隊員資歷相當豐富，有來自專精三鐵運動、單車與游泳的蔡宇恆、王浚祐；籃球高手吳煜軒、馬拉松菁英羅柏文與縱橫太魯閣的長跑高手劉瀚中。非體育專班的他們組合實力卻相當驚人，來自不同領域的各路高手齊聚一堂，堅強陣容不容小覷。

校長詹滿福。

校長詹滿福本身熱愛單車運動，長期推廣運動風氣，希望花蓮高中同學們除了讀書升學之外，也能透過運動鍛鍊意志力，成為允文允武的青年。「堅持到底 莫忘初衷」就是校長給所有同學的勉勵。

知名導演的電影《練習曲》中有句感動人心的經典對白：「有些事現在不做，一輩子都不會做了！」這是教練劉定昌送給選手們的一句話。劉教練本身是三鐵高手，曾在去年度率領他校學生參加「真愛台灣 即刻行動」環台路跑活動獲得相當的肯定。今年調任花蓮高中擔任主任教官後，依然秉持熱血精神，率領選手參與全馬的挑戰。在明星高中的光環下，選手與教練面對繁重課業與賽程準備的雙重壓力，初期曾無法獲得家長體諒，一路走來格外辛苦。所幸團隊堅持初衷，利用課餘妥善安排訓練，並從中更加珍惜團隊情感、提升紀律的認知，這也是活動所帶來的額外收穫之一。

第一屆路跑有花中學長參賽的身影，學長與學弟勇敢地挑戰第三屆的賽事，一同並肩作戰，完成看似不可能的任務，為自己的人生留下銘心回憶。希望藉由這次的參賽機會，在花蓮這塊淨土上，留下難忘的深刻記憶，讓大家看見花蓮，也看見花蓮高中的堅持與夢想！

(中時電子報)