李明哲失蹤案 恐延燒到世大運

我要評比

陸委會主委張小月11日召開國際記者會時表示，有訊息指出李明哲可能在廣東珠海，但仍無法求證。（記者陳建瑜攝）

李明哲在中國「被失蹤」事件在立法院延繞，恐怕也會燒到2017年世界大學運動會！今天立法委員吳思瑤拿著世大運吉祥物「熊讚」布偶表示，世大運看台上如果有人把「釋放李明哲」的布條綁在熊讚身上可不可以？

今天上午立法院舉行教育及文化全體委員會議，立委吳思瑤針對「世大運言論自由與賽會失序如何兩全？」質詢體育署長林德福，她表示，國旗到底能不能在觀眾席出現？林德福表示，國際賽事仍要尊重奧會模式。林德福並未明確宣示國旗可以帶進觀眾席。

吳委員列舉去年亞洲盃足球賽、亞洲青棒賽等賽事，觀眾拿著「台灣就是台灣」的標語，不是遭到罰款、就是被工作人員驅趕，她認為，兩岸處於不正常狀態，當然會有民眾在觀眾席表達意見。

雖然世大運針對防止干擾賽會進行設有「禁止攜帶物品清單、入場必要檢驗」等措施，吳委員表示，這是「防火牆」的做法，但是給予人民表達心聲的「疏洪道」在那裡？屆時，「熊讚」吉祥物身上綁著「台灣就是台灣」、「釋放李明哲」的布條，可不可以在觀眾席？

林德福答詢表示，體育歸體育，體育不是陳抗場合，但是世大運規畫一定的區域設置「意見專區」應該是可行的。吳委員建議體育署要勇於面對「兩難」，在不鬧場之下捍衛基本人權。

(中時)