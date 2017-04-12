李明哲失蹤案 恐延燒到世大運
李明哲在中國「被失蹤」事件在立法院延繞，恐怕也會燒到2017年世界大學運動會！今天立法委員吳思瑤拿著世大運吉祥物「熊讚」布偶表示，世大運看台上如果有人把「釋放李明哲」的布條綁在熊讚身上可不可以？
今天上午立法院舉行教育及文化全體委員會議，立委吳思瑤針對「世大運言論自由與賽會失序如何兩全？」質詢體育署長林德福，她表示，國旗到底能不能在觀眾席出現？林德福表示，國際賽事仍要尊重奧會模式。林德福並未明確宣示國旗可以帶進觀眾席。
吳委員列舉去年亞洲盃足球賽、亞洲青棒賽等賽事，觀眾拿著「台灣就是台灣」的標語，不是遭到罰款、就是被工作人員驅趕，她認為，兩岸處於不正常狀態，當然會有民眾在觀眾席表達意見。
雖然世大運針對防止干擾賽會進行設有「禁止攜帶物品清單、入場必要檢驗」等措施，吳委員表示，這是「防火牆」的做法，但是給予人民表達心聲的「疏洪道」在那裡？屆時，「熊讚」吉祥物身上綁著「台灣就是台灣」、「釋放李明哲」的布條，可不可以在觀眾席？
林德福答詢表示，體育歸體育，體育不是陳抗場合，但是世大運規畫一定的區域設置「意見專區」應該是可行的。吳委員建議體育署要勇於面對「兩難」，在不鬧場之下捍衛基本人權。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。