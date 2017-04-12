石門水庫擬排砂到新北，國民黨團：以鄰為壑

新北市水利局長古沼格（左二）出席國民黨立法院黨團記者會。（姚志平攝）

針對行政院執行前瞻基礎建設計畫，擬在石門水庫的阿姆坪段興建防淤排砂隧道，將水庫中的泥砂透過隧道排入新北市境內的大漢溪流域，國民黨立法院黨團12日舉行記者會抨擊此政策以鄰為壑，爽了上游桃園市而苦了下游的新北市，出席的新北市水利局長古沼格指出此工程可能造成新北市大漢溪及淡水河流域嚴重的淤積，甚至釀成水患。

(中時)