霍建華坐姿歪斜側靠惹非議 真實原因曝光
林心如前天在臉書貼自拍照，因老公霍建華驚喜反射在她墨鏡鏡片上頭，撐著下巴側著身體坐在她對面，被虧放閃無極限，照片曝光後，男神獨特的坐姿引發熱議，回顧過去，可以發現他似乎常常這樣斜靠椅背歪著坐，甚至有網友挑剔怎霍建華就不能好好撐起腰桿子坐好，究其原因，這其實和他的身體狀況有關。
霍建華出席活動時，歪斜疑似耍帥的坐姿常引發誤會，輕則說他太疲勞，重則覺得他懶散，而他在去年的節目上解釋過這件事，「好像是在2005年時拍古裝戲的時候吧，腰受了很大的傷」，據悉，他指的作品就是電視劇《風塵三俠之紅拂女》，霍建華在裡面有武打戲，受傷留下了後遺症。
也由於長時間拍戲相當耗費體力，傷後他有一大段時間常在鏡頭前駝著背，因而被粉絲提醒要挺直腰別駝背，讓他心情複雜解釋道：「我真的挺不起來，沒有力了」，讓人聽了相當心疼，而他多年來靠著吃中藥調養，據悉，目前腰上的舊傷勢已經好多了。
(中時電子報)
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