菲擬駐兵中業島 海巡署：持續強化防務
中國國民黨立委黃昭順今天指出，菲律賓擬派兵至中業島；行政院海岸巡防署署長李仲威表示，太平島的防務沒有減弱，還持續強化，對於各種可能狀況，都會先預訂擬定應處作為。
立法院內政委員會今邀請李仲威列席，處理106年度中央政府總預算有關海巡署及所屬預算解凍案。
菲律賓總統杜特蒂10日表示，已下令軍方強化馬尼拉在南海控管的區域，維持地緣政治的平衡。他同時向中國大陸保證，不會在這個地區部署「攻擊性武器」，也不會進占新領土。
黃昭順在質詢時指出，菲律賓打算派兵到中業島，距離太平島距離不遠，詢問海巡署是否準備好了？李仲威說，太平島所有防務沒有減弱，還持續強化，任何可能發生狀況，都有預先處置的作法，做好準備，並依照情勢發展做適當處置。
他也說，目前菲律賓只是宣示，還沒有一個行動，海巡署都會嚴密掌握情勢，保護主權、領土的決心絕對有。
親民黨籍立委陳怡潔則詢問，太平島日前進行夜間射擊，突然大動作是因南海情勢惡化？李仲威說，南海狀況相對平穩，「完全沒有惡化」，射擊訓練是每半年例行訓練，不曉得為什麼媒體會當成特別的事。
李仲威說，對於南海問題，政府的立場是不希望對抗，並秉持「擱置爭議，共同開發」的基本原則。1060412
(中央社)
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