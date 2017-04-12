婦持續高燒不退 念珠菌腦膜炎險致命

花蓮縣一名56歲林姓婦人，持續高燒不退數月，轉診到國軍花蓮總醫院，經感染科醫師林子超採腦脊髓液培養後，確診為少見的念珠菌腦膜炎，經黴菌藥物治療後，搶救回患者性命。

林姓婦人的女兒今天特別到醫院，向林子超表達感謝。她說，媽媽原本在其他醫院看診，自去年12月起持續高燒、頭痛，雖經一連串檢查及治療，仍持續發燒且意識逐漸昏迷；轉院到國軍花蓮總醫院才找到病源，對症下藥，3月底已出院回家休養。

林子超表示，林姓婦人有酒精性肝硬化病史及長期服用類固醇藥物，因發燒，在其他醫院接受過廣效性抗生素治療，腦部核磁共振呈現擴大及腦水腫現象，懷疑細菌性腦膜炎感染；採取腦脊髓液，但培養報告皆呈陰性，感染源一直無法確定。

直到轉院到國軍花蓮總醫院，林子超說，經採多次腦脊髓液反覆培養，終於證實為白色念珠菌感染。白色念珠菌在一般人腸道內皆存在，當人體免疫力低下、神經外科手術、腹部手術後或使用過廣效性抗生素等情形，才可能感染。

林子超指出，臨床上念珠菌腦膜炎的案例並不多，若未經適當診斷及儘速治療，致死或致殘率可達50%以上。感染者多呈現發燒、頭痛、頸部僵硬，嚴重者為意識改變，民眾若有危險因素，且合併有發燒、頭痛、頸部僵硬徵兆，一定要儘速就醫。1060412

(中央社)