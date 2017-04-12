嘆管孩子最難功課 林熙蕾秀白髮也美爆！
電眼美女林熙蕾（蕾蕾）2011年與老公楊晨（Chris）步入禮堂，陸續生下一對女兒心心和蜜蜜，林熙蕾婚後也專心在家像夫教子，並時常分享育兒經，不過林熙蕾昨（11日）晚則感嘆管教孩子是這輩子最難的功課，並低頭曬出頭上一根白髮，只不過女神秀出白髮，自信模樣依然美爆。
林熙蕾時常曬出一家四口溫馨照，不過她昨晚則在微博感性說，自己也會常一肚子火，也會對孩子發脾氣，但她之後都會為此感到後悔「大人都控制不住自己的情緒，為何要求那麼小的孩子不能有情緒？有情緒是正常的，主要是要教導他們如何去處理！」
林熙蕾提到，自己也不想要一個百依百順、沒有想法的小孩，她期望孩子適當發洩情緒，有自己想法和個性，林熙蕾感嘆當父母不容易，並寫下：「我的白頭髮應該就是這樣長出來的」，女神正能量面對，林熙蕾低頭露出一抹微笑曬白髮，高EQ更是被讚爆。
(中時電子報)
關鍵字：林熙蕾
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