朱立人2分炮 張育成吞3K

張育成開季曾連3場開轟，但今天卻苦吞3K。(中時資料照)

效力印地安人1A的朱立人，今扛先發第4棒、指定打擊，右打的他，首局首打席就敲出左外野兩分炮；全場4打數敲出2支安打，2打點；累積打擊率高達4成12。

另外，印地安人2A的張育成，今打第5棒、游擊手，3打數全吞老K，另獲得1次保送；累積打擊率3成33。23歲張育成，開季狀況火熱，曾連3場有全壘打演出，但今天卻被三振3次。

(中時電子報)