聯航暴力拖亞裔乘客下機，綠委要求官員拒搭

立委蔡適應質詢。（姚志平攝）

外交部次長李澄然答詢。（姚志平攝）

針對美國聯合航空暴力將亞裔乘客拉扯下機一事，民進黨立委蔡適應12日在立法院外交國防委員會要求外交部官員應拒搭聯航，外交部次長李澄然表示外交部人員搭飛機以國航為優先，聯航的事情有點歧視性，對於立委的建議會提醒行政院，行政院若核定就會配合。

(中時)