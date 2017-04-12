亞泥礦權展延原民北上抗議 經部：依法核准未偷跑

趕在評估是否要修正《礦業法》與《環評法》前，經濟部先核准展延展亞泥開採新城山礦場20年許可。太魯閣族人今天上午約60、70人到政院門口抗議，要求政府撤銷亞泥展限。行政院轉達經濟部說明表示，這次礦業權展限，經濟部係依法予以核准，並無所謂護航和偷跑情事。

今天上午太魯閣族人動員北上，結合環團近百人赴行政院大規模抗議，並遞交訴願書，抨擊亞泥採礦多年來讓當地原住民流離失所，要求撤銷展延處分。長老教會牧師歐蜜偉浪痛批，亞泥新城山礦場採礦期限展延20年，是不公不義，讓高山資源財團化，財團說拆你家大門，就拆大門，政府無能，才讓財團治國。

亞泥新城山礦區442公頃，礦業用地核定面積185公頃，出生該部落的戴秋貴牧師表示，此區95%以上都位在原住民保留地，1973年時亞泥用欺騙、偽造權利拋棄同意書等方法，取得土地使用權，如今政府竟然又延展讓亞泥繼續開採20年，總統蔡英文嘴裡說轉型正義，但已放棄對原住民族的承諾。

太魯閣族人表示，亞泥採礦影響他們居住環境，且讓族人生活在土石流和對山崩的威脅中。對此立委高志鵬、高潞·以用、蘇治芬都到場聲援，但花蓮選區的立委蕭美琴則未到場。高志鵬說，立院經濟委員會3月21日做成決議要求《礦業法》修法前暫停礦業權展延，但經濟部在3月14日就已核准展延，經濟委員會明天將安排《礦業法》公聽會，未來也會成立調閱小組，了解究竟是何原因，讓經濟部快速通過此案。

行政院派出經濟農業處處長廖耀宗出面接受抗議群眾的訴願書，立委與民眾要求進去院內與院長室主任施克和或相關官員對話，廖表示不知主任有沒有空，但可開放5名抗議族人進去，此話引發抗議群眾不滿。到政院抗議亞泥並非第一次，之前就曾北上來此抗議數次。

行政院轉達經濟部回應說明表示，亞泥公司係依法申請展限礦業權，經濟部係依法予以核准。經部說，亞泥105年11月25日依礦業法申請礦業權展限。經濟部礦務局依法在105年12月1日函內政部營建署等共14個機關，查告自46年11月23日該礦設定礦業權後各機關「有無新增各機關法律規定禁止或非經各機關核准不得探採礦地域」，並會同內政部營建署太魯閣國家公園管理處、花蓮縣政府等相關機關現地勘查後，經濟部在106年3月14日核准展限礦業權20 年。經濟部說，展延係依法予以核准，並無所謂護航和偷跑情事。

其次，經濟部表示將立即依法確實檢視與檢查，本次礦業權展限後，經濟部將立即針對礦業法、礦場安全法、原住民族基本法、水土保持法，以及環境影響評估法等相關法令規定，邀集相關部會進行檢視、會勘，並依年度施工計畫就其礦場開採現況加以檢查。若有違反相關法令規定，除要求改善、施以罰鍰外，最重可廢止礦業權。

最後經濟部強調，將立即通盤檢討礦業法，並啟動修法程序。由於社會各界對於現行礦業法有諸多疑慮，經濟部將立即通盤檢討現行礦業法是否有不合理與不合時宜之處，並據以提出修法草案。礦業法通盤檢討與修法過程中，經濟部將廣納各界意見，期使礦業法之修正能具體回應社會期待。

(工商)