白曉燕案20週年 侯友宜開講刑案人生

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白曉燕命案即將屆滿20週年，新北市板橋生活講座將於12日晚上7時，邀請當年負責緝捕綁匪陳進興的新北市副市長侯友宜，開講「刑案人生Part2」。

20年前，藝人白冰冰的女兒白曉燕，遭綁匪陳進興等人綁架撕票，命案震驚社會，後續更衍生出許多刑案，成為台灣司法史上重大案件。

今年4月14日，白曉燕案即滿20週年，週年前夕，板橋區公所特別邀請侯友宜開講，親自剖析當年追緝、與歹徒周旋的過程。

椎心刺骨之痛的綁架撕票案，讓白冰冰一度對人生感到萬念俱灰，但在好友們的協助下，成立「財團法人白曉燕文教基金會」，將對愛女的親情私愛，化成對社會的關懷大愛。基金會及董事長白冰冰，多年來默默投入社會公益活動的義行。

西元1997年，侯友宜當時擔任台北市警察局刑警大隊長，與北市警局、0414專案小組，共同偵辦白曉燕命案，於台北市龍江路、五常街圍捕林春生、陳進興和高天民等綁匪，並於台北市石牌路圍捕高天民。

在南非武官挾持事件中，跟陳進興斡旋談判，陳進興挾持南非武官卓懋祺一家人與警方對峙，僵持中，陳進興點名要見侯友宜。最後，侯讓陳棄械投降。

想知道警匪如何鬥智鬥力，民眾可以在「新北知識充電站─板橋生活講座」精彩課程中，分享當年侯友宜的緝捕過程，地點在板橋區公所6樓禮堂。

相關講座內容，可以至板橋區公所全球資訊網查詢(http://www.banqiao.ntpc.gov.tw)或電洽（02）29686911轉501，新北市板橋區公所。1060412

(中央社)