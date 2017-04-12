菲南強震房屋塌 暫未傳嚴重死傷

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菲律賓南部今天清晨遭到規模6.0的強震侵襲，菲國當局表示，地震造成數十棟房屋毀損，部分民眾為了安全，逃出家門湧上街道。

法新社報導，菲國相關單位表示，目前暫無嚴重傷亡的立即報告，但地震造成南蘭佬（Lanao del Sur）當地電力中斷與水管破裂。南蘭佬位在菲國首都馬尼拉以南方約800公里，主要為農業地區。

災防官員表示，地震發生在當地時間清晨5時21分（格林威治時間11日21時21分），還在睡覺的居民立即跳下床並跑到外面的馬路，以免被掉落物砸傷。

省級災防官員賈西亞（Francis Garcia）在當地的ABS-CBN電視台上說：「當地居民都被發生的強震嚇壞了，因此他們還在高速公路上觀望等待。」賈西亞並表示，一間地區醫院的病患也預防性地撤至戶外。

菲國地震官員表示，地震還撼動包括納卯（Davao）、卡加延德奧羅（Cagayan de Oro）等主要市中心在內的菲國南部16個其他城鎮。（譯者：中央社陳亦偉）1060412

(中央社)