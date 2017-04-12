逾千泰人潑水節赴日旅遊 騙局一場
宋干節假期是泰國民眾出國旅遊的旺季，11日晚間有近1500人興沖沖來到曼谷國際機場要辦理赴日旅遊登機手續，卻無人出面接待，因此驚動泰國觀光及體育部長果甘深夜前來處理。
每年宋干節（潑水節）許多泰國人都會出國旅遊，一群來自泰國各地的民眾11日抵達曼谷蘇凡納布國際機場等候辦理登機手續，但左等右等卻不見人影，連自己搭什麼班機都不知道，民眾愈來愈多，機場公司和警方相繼出面，才知道被騙了，大約1500人。
一名泰國民眾說，他聽說只要交9000泰銖就可以出國，就交錢了，還有人先付了一半的團費3萬泰銖（約新台幣2.65萬元），認為很便宜就報名，沒想到竟是騙局一場，由於場面混亂，經過通報，泰國觀光及體育部長果甘也在深夜前來處理，並允諾調查。1060412
(中央社)
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