陸委會：確保李明哲人身安全及人格尊嚴

我要評比

前民進黨黨工李明哲疑遭關押在中國大陸，陸委會副主委林正義今天說，將確保他的人身安全及人格尊嚴；雖然陸方聲稱沒收到李明哲的藥，但陸委會有物品寄出時間，也有收到時間。

今天在立法院外交及國防委員會就「『川習會』後我國外交與國安因應作為」備質詢。國民黨立委許育仁質詢稱，台灣羈押疑涉共諜案的陸生周泓旭，陸方則拘李明哲，兩岸進入猶如美蘇「冷戰」時期。

對此林正義表示，希望兩岸目前維持冷的和平。李明哲案件目前還在大陸調查中，與周泓旭案不能類比。

多位朝野立委今天皆關注李明哲相關近況。林正義表示，陸委會透過不同管道，顯示李明哲應該在大陸廣東，但大陸官方至今沒有確認。

他說，陸方4月1日透過大陸公安部跟警政署通報李明哲情況，但事發已經過相當多天，沒有遵守兩岸共打協議所規定的「即時通報」、與兩岸司法互助精神也不符合。

林正義表示，目前營救李明哲是最重要的，希望大陸了解此案已引起兩岸這麼多討論跟關切，早日釋放李明哲。

立法院外交及國防委員會也通過民進黨立委王定宇、吳焜裕與呂孫綾的臨時提案，要求外交部及政府有關部門，應積極透過美歐友我政界、國會議員及國外NGO組織，就一切必要管道全力營救李明哲。1060412

(中央社)