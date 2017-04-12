聯航濺血醫生出面稱狀況不好 「每個地方都受傷了」
美國聯合航空(United Airlines)將華裔醫生強拖出機艙的醜聞引起各界一片譁然，而過程中被航警粗暴對待的亞裔乘客陶大為(David Dao)，在事後被送往芝加哥醫院治療，他臉部鮮血直流的畫面在網路上流傳，也讓外界對他的傷勢十分擔心，而他也在事發後首度接受採訪，被問及哪裡受傷了，他表示「每個地方都受傷了」，也稱自己目前狀況不好。
據美國新聞台《WLKY》報導，陶大為目前在芝加哥的醫院接受治療，而當他接受採訪被問及哪裡受傷了，他表示「什麼都有」(everything)，也說自己目前狀況不好。而他的律師戈藍(Stephen Golan)則代替陶大為全家發表聲明稱：「陶醫生一家人很感謝外界對他們的祈禱、關懷和支持，目前陶醫生仍在芝加哥的醫院接受治廖，他們將專注於陶醫生的治療，他的傷勢比看起來嚴重很多」。
而一名和陶大為同機的旅客安斯波(Jayse Anspach)不僅拍下航警粗暴拖人的過程，也表示航警一開始在將人拖出座位的過程中，陶大為的臉被打到而開始流血。
芝加哥航管局昨日也表示，其中一名涉嫌粗暴拖走乘客的航警，因未遵守標準作業程序，且行為無法被接受，已被強制休假接受調查，而它們也表示，乘客是因撞到座椅扶手才受傷流血，送醫檢查後已無大礙。
(中時電子報)
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