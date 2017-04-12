被批論文督導不周 楊泮池：已表達不續任

台大校長楊泮池因論文造假案，被教育部認為有督導不周之責。楊泮池今天表示，他在3月校務會議，已明確表達不續任校長意願，6月任期屆滿後不會再續任。

科技部和教育部日前公布台大學術倫理案審議結果，認為台大校長楊泮池未違反學術倫理，但教育部認為楊泮池身為合作者之一，在論文大量勘誤的異常下，仍未有所察覺；擔任第二作者並於2008年期刊2度勘誤時任醫學院長，未警覺調查並採積極作為，「有應注意而未注意的責任」。

楊泮池日前也發表文字說明，2008年勘誤時，是在勘誤被期刊接受後，才接到通訊作者郭明良的通知，他發現勘誤之處很多，詢問原因何在，郭明良表示，是因第一作者蘇振良做事不嚴謹，已和蘇振良的博士後指導老師嚴詞告誡，他覺得要給年輕人改進機會，所以沒繼續追查。

楊泮池今天出席全國大專校院運動會聖火點燃儀式，會後接受媒體訪問時表示，在3月的校務會議上，已清楚明確的表達不續任校長的意願，希望讓台大恢復安寧，不要再受到攻擊，感謝那些希望他留任的人，但為了台大，他在6月任期屆滿，不會再續任。1060412

(中央社)