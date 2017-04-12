要蘋果不要給芒果 潘孟安爭取前瞻計畫
屏東縣長潘孟安今天表示，依城市願景提重大建設計畫，從去年520後逐月分別向部會、行政院、總統面報，但計畫仍是未定之天，並向中央喊話，要蘋果不要給芒果，用糖塞。
潘孟安上午出席前瞻基礎建設特別條例草案第二場公聽會後受訪表示，每個縣市都有願景平台與城市願景的需求，即開始進行垂直整合，將準備好的資料盡速提出，不管有無前瞻基礎建設計畫，屏東縣政府都要向中央爭取。
被問是否到行政院開過前瞻基礎建設計畫相關會議？潘孟安說，第一次到總統官邸吃飯，總統宴請南部縣市首長，6月份他帶著重大建設計畫拜會交通部長賀陳旦，7月份拜會國發會主委，8月份拜會行政院長、政務委員，具體建議希望行政院重視屏東的重大公共建設，9月份向總統面報，這是從去年520新政府上台後，每個月爭取重大工程建設計畫的過程。
潘孟安說，但現在很多計畫仍是未定之天，屏東縣政府希望要蘋果不要給芒果，屏東縣政府要真正的建設、而不是用糖塞，希望行政部門應重視縣市政府的需求，不是自己坐在辦公室規劃，不管柯P（台北市長柯文哲）等縣市首長執政後都有自己的想法、施政願景的輕重緩急，希望中央政府聽得下去。1060412
(中央社)
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