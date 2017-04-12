綠色能源怎麼教 教育部徵求教案

我要評比

政府大力推廣綠色能源，要讓綠能精神從小扎根。教育部推動「健康綠能2017」創意教案徵選，向全國教師集思廣益，徵求良好的點子。

教育部徵求2至8節的教案，全國高中、國中教師都可以投件，可以個人參賽，也可以組隊。預計於6月底完成初審和複審並公告結果，得獎的教案除了公開表揚外，也將提供給全國各級學校教師下載、參考，作為綠能教學的典範。

主辦單位提醒，教案必須符合課鋼，融入現行的環境教育課程之中。得獎教師還有機會擔任「環境教育種子教師研習」的專題講師，成為老師的老師。

「健康綠能2017」教案徵選至5月19日為止，相關資訊可參考主辦單位台南高商網站。1060412

(中央社)