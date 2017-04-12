聯航強拖亞裔乘客下機 越網友討論紛紛
美國聯合航空超賣機位，強行將1名亞裔美國籍乘客拖下飛機，受到越南多家媒體關注報導，當地網友則紛紛抨擊聯航處置手段不當，以及對美國的文明和民主表達失望。
越南快訊新聞網站等媒體引述外媒報導，這名受害者乘客原來是越南裔美國人，名叫陶大衛（David Dao，音譯），69歲，住在肯塔基州伊莉莎白鎮，他是肺部腫瘤專科醫師。
根據外電報導，聯航超賣機位，結果強拖1名男乘客下機、血濺飛機，媒體肉搜後發現受害男醫師是越南裔美國人陶大衛。先前也傳出他曾抱怨是因身為華人而遭此待遇，不滿遭種族歧視。
「華盛頓郵報」（WP）報導一名乘客的說法，陶大衛在事後說，「基本上，我被選中，因為我是華人」。陶大衛的身分在亞洲各地引發猜測。
越媒報導指出，陶大衛來自越南西貢（Sai Gon，現名為胡志明市），他與妻子特瑞沙（Teresa）於1970年代曾在當地醫藥大學受訓，如今在肯塔基州伊莉莎白鎮行醫。
許多越南網友在報導下方留言，除了對受害者表達同情外，並紛紛抨擊美國聯航與機場安全人員的處置手段不當，違反乘客權益，譴責聯航種族歧視。
部分網友表示，沒想到這種事竟會在世界上最為文明和民主的美國發生；另一部分網友則評選聯航為世界最差航空公司。1060412
(中央社)
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