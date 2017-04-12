嘉檢：承辦快取寶吸金案檢察官立場公正
關於某週刊報導承辦快取寶企業吸金案檢察官，疑與案件關係人許姓車商交往密切，影響辦案公正，嘉義地檢署澄清指出，這則報導以影射、臆測司法人員操守，其立場有欠公正。
嘉義地檢署今天發表聲明指出，檢察官曹合一承辦快取寶吸金案件，均按照法律程序，根據證據積極辦理，並已於今年3月29日通緝被告孫姓夫婦。
嘉檢說，目前已執行搜索2波、搜索地點近20個地點、傳喚約談人數40餘人、扣押被告相關資產粗估約新台幣8000萬至9000萬元，並仍持續進行相關資金流向清理及查扣作為。
嘉義地檢署表示，至於某週刊報導影射曹合一因曾向許姓車商買車，即影射檢察官與車商交往密切，導致影響辦案公正。
經調查，這則影射事由，是經監察院於民國99年間完成調查報告，顯示曹合一購車有支付相當對價，又查無其他具體不法事由，故未提出糾彈。這則報導以影射手法臆測指摘司法人員操守，其立場有欠公正。
嘉義地檢署呼籲相關媒體報導內容應就事論事，報導前並作適當查證，以使報導內容公正客觀，同時達成尊重名譽權及保障人民知的權利。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。