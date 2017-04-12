嘉檢：承辦快取寶吸金案檢察官立場公正

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關於某週刊報導承辦快取寶企業吸金案檢察官，疑與案件關係人許姓車商交往密切，影響辦案公正，嘉義地檢署澄清指出，這則報導以影射、臆測司法人員操守，其立場有欠公正。

嘉義地檢署今天發表聲明指出，檢察官曹合一承辦快取寶吸金案件，均按照法律程序，根據證據積極辦理，並已於今年3月29日通緝被告孫姓夫婦。

嘉檢說，目前已執行搜索2波、搜索地點近20個地點、傳喚約談人數40餘人、扣押被告相關資產粗估約新台幣8000萬至9000萬元，並仍持續進行相關資金流向清理及查扣作為。

嘉義地檢署表示，至於某週刊報導影射曹合一因曾向許姓車商買車，即影射檢察官與車商交往密切，導致影響辦案公正。

經調查，這則影射事由，是經監察院於民國99年間完成調查報告，顯示曹合一購車有支付相當對價，又查無其他具體不法事由，故未提出糾彈。這則報導以影射手法臆測指摘司法人員操守，其立場有欠公正。

嘉義地檢署呼籲相關媒體報導內容應就事論事，報導前並作適當查證，以使報導內容公正客觀，同時達成尊重名譽權及保障人民知的權利。1060412

(中央社)