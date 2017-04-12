兩岸熱線停擺 陸：有九二共識才能延續
針對陸委會副主委邱垂正日前表示，兩岸熱線停擺是陸方沒有意願，中國大陸國台辦發言人安峰山今天說，這種說法是「明知故問」。承認「九二共識」，兩岸制度化交往才能延續。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山在回答媒體提問時，作上述表示。
安峰山說，體現「一個中國」原則的「九二共識」是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，堅持「九二共識」是雙方兩岸事務主管部門聯繫溝通機制得以建立的重要基礎，也是這一機制能夠正常運作的必要條件。
他表示，「台灣方面的這種說法」是「典型的明知故問，揣著明白裝糊塗」。如果確有改善兩岸關係發展的誠意，就應承認「九二共識」，認同「兩岸同屬一中」，回到雙方的共同政治基礎上來，兩岸的制度化交往才得以延續。
安峰山並針對海峽交流基金會與中國大陸海峽兩岸關係協會首長會面重彈舊調說，只有海基會得到授權，向海協會確認「堅持體現一個中國原則的『九二共識』」，兩會聯繫機制才得以重啟，兩會的負責人才能開展交往。1060412
(中央社)
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