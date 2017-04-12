梁幼祥涉效期變造案 北檢建請酌情量刑

美食家梁幼祥涉捲入變造鮑魚罐頭有效日期案。台北地檢署偵辦後，今天依偽造文書、詐欺未遂罪，對梁幼祥提起公訴，建請法院酌情量刑。

此外，「祥而盛」公司負責人陳幼祥，也涉嫌變造水產品有效日期，不法獲利超過新台幣450萬元，遭北檢起訴；不過，檢方認為陳幼祥犯後坦承犯行、全程配合檢調調查，犯罪態度良好，建請法院從輕量刑。

這起案件發生在去年9月間，檢調獲報，位於台北市仁愛路的「祥而盛」公司，涉嫌將賣相較佳的冷凍水產品，以加工日期標示為製造日期，再以加工日期加計2年，製造新的有效期限，重新貼標在這些產品外包裝上，販售給餐飲、飯店業者。

另，「祥鼎康」公司顧問梁幼祥，涉指示不知情的工讀生等人，到「祥而盛」公司運回339罐鮑魚罐頭後，再交由「祥鼎康」公司員工，印製不實的有效期限標示於罐頂，再將這些罐頭送回「祥而盛」公司。

梁幼祥在去年11月11日完成調查局新北市調處的初訊後，移送北檢接受複訊；檢方訊後依涉犯偽造文書罪嫌，諭令梁幼祥以8萬元交保候傳。

梁幼祥當時向媒體表示，這件事情是子虛烏有，自己沒有賣任何黑心的東西，而他在這行業30多年，從沒做過虧心事，陳幼祥是他多年的好友，也是一位誠實的商人。

北檢開庭調查相關事證後，認定陳幼祥、梁幼祥均觸犯偽造文書、詐欺取財未遂罪，依法提起公訴；梁幼祥部分，由於其矢口否認犯罪，檢方難認他犯後態度良好，建請法官酌情量刑。1060412

(中央社)