黑貓爬上大聯盟全壘打牆 中職有前例

美國職棒大聯盟出現一幕動物搶鏡頭的花絮，一隻黑貓出現在邁阿密馬林魚主場開幕賽，縱身跳上全壘打牆，這樣有趣的意外場面，去年中華職棒也曾發生。

馬林魚開季經過6場客場比賽3勝3敗，今天首次回到主場，靠著左外野手歐朱納（Marcell Ozuna）雙響砲，以8比4擊敗亞特蘭大勇士隊。

第6局開打前，右外野全壘打牆前出現一隻可愛的小動物，窩在護墊與紅土之間的空隙，外野手史丹頓（Giancarlo Stanton）上前關切，想要開門讓牠出去。

工作人員輕撫黑貓的身體，反而讓牠跑了起來，沿著全壘打牆跑，後來攀上了電子廣告的護網，從地上爬到牆頭，最後的身影是在牆上的彩色裝飾雕塑，彷彿對著鏡頭回眸一笑。

這個畫面不只引起現場騷動，網友幫這隻黑貓申請了推特帳號，推文寫說「哇！我看起來好狂」；馬林魚官方推特也順水推舟，號召網友幫這隻黑貓取名字，成為加油的吉祥物。

美國職棒本季才有蜜蜂空襲、黑貓爬牆，先前有松鼠跑進場，無獨有偶，中華職棒去年也有一隻黑貓在新莊球場滿場跑。

去年5月7日中信兄弟、統一7-ELEVEn獅比賽，第8局攻守交換的時候，一隻黑貓跑進場，繞著外野的全壘打牆跑了一整圈，中信兄弟中外野手張志豪想要幫忙引導，聯盟工作人員追著黑貓跑，最後牠跑到牛棚、鑽進備用的大帆布，消失在眾人的視線中。

這隻台灣黑貓可能也為主場球隊帶來好運，當天中信兄弟19比10勝統一獅。1060412

(中央社)