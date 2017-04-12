德足球隊巴士爆炸 炸彈威力小疑非恐攻
德國甲級聯賽多特蒙德足球隊巴士今天遭遇爆炸攻擊，造成1名球員受傷。專家說，爆炸裝置威力「相當微弱」，可能不是伊斯蘭主義者發動的攻擊。
路透社報導，多特蒙德隊（Borussia Dortmund）今天原本要在歐洲冠軍足球聯賽（Champions League）迎戰摩納哥隊（AS Monaco），賽前多特蒙德的巴士遭遇爆裂物爆炸攻擊，造成球隊後衛巴特拉（Marc Bartra）受傷，比賽被迫順延1天。
檢察官表示，爆炸現場附近發現1封信，但檢方拒絕透露內容細節，僅稱還不清楚信件內容的可靠度。
檢察官魯克（Sandra Luecke）說，檢方正在調查這封信，「我們此刻在以殺人未遂方向進行調查，犯罪現場附近發現1封信，我們正在調查此信的真實性。」
恐怖主義專家呂因（Davis Lewin）告訴德國「畫報」（Bild），爆炸裝置的威力顯然「相當微弱」。
他說：「那不太符合伊斯蘭主義者攻擊的策略，這些攻擊者至今目標都是造成大規模傷亡，像是最近法國尼斯與德國柏林的（卡車）攻擊。」
「另一方面來看，伊斯蘭國（IS）等恐怖組織曾呼籲追隨者帶自製炸彈出門攻擊，這不會是第一次事情沒按計畫進行，要釐清這起攻擊背後的真相，現在還太早了。」（譯者：中央社周莉芳）1060412
(中央社)
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