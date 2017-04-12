590學生選拔文狀元　學生接題振筆疾書

我要評比

苗栗縣長徐耀昌（站者左起）率教育處副處長葉蕊慧及圖資科長彭秀珍，於考前為考生加油打氣。（陳慶居攝）

苗栗縣長徐耀昌（左五）現場為文狀元選拔抽出讀本。（陳慶居攝）

文狀元選拔今天在文華國小舉行，有590學生參賽。（陳慶居攝）

學生在自己的讀本抽出後，埋首振筆疾書。（陳慶居攝）

今年文狀元選拔複賽12日在苗栗市文華國小登場，有全縣5至8年級590名寫作好手，現場抽出的讀本後，個個振筆疾書展開寫作競賽，各組將各評選出狀元、榜眼、探花、進士及秀才計84名優勝者，預定6月中旬頒獎表揚。

選拔賽上午以生動活潑並兼顧重點提示的相聲揭開序幕，隨後由縣長徐耀昌依序抽出5、6年級的讀本《我要變成大富翁》及《大象的煩惱》，接著敲響銅鑼後，參賽學生開始低頭寫作。下午接著舉行7、8年級的競賽。

教育處副處長葉蕊慧指出，此次比賽區分5、6、7、8年級4小組，各選拔出狀元1、榜眼2、採花3、進士5及秀才10人，合計84名優勝者，預定6月15日在第二公辦大樓國際會議廳頒發獎金和獎牌。

縣長徐耀昌考前率同葉蕊慧、圖資科長彭秀珍及相關校長，巡視考場並與小朋友握手為他們加油打氣。

徐耀昌強調，「閱讀是開啟孩子未來的鑰匙！」縣府近年來持續推動圖書館空間改善並競賽館藏，另向教育部和慈濟基金會爭取21億經費挹注老舊教室補強與改建，以提供孩子最優質的教育環境，藉教育強化孩子競爭力。

(中時)