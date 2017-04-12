590學生選拔文狀元 學生接題振筆疾書
今年文狀元選拔複賽12日在苗栗市文華國小登場，有全縣5至8年級590名寫作好手，現場抽出的讀本後，個個振筆疾書展開寫作競賽，各組將各評選出狀元、榜眼、探花、進士及秀才計84名優勝者，預定6月中旬頒獎表揚。
選拔賽上午以生動活潑並兼顧重點提示的相聲揭開序幕，隨後由縣長徐耀昌依序抽出5、6年級的讀本《我要變成大富翁》及《大象的煩惱》，接著敲響銅鑼後，參賽學生開始低頭寫作。下午接著舉行7、8年級的競賽。
教育處副處長葉蕊慧指出，此次比賽區分5、6、7、8年級4小組，各選拔出狀元1、榜眼2、採花3、進士5及秀才10人，合計84名優勝者，預定6月15日在第二公辦大樓國際會議廳頒發獎金和獎牌。
縣長徐耀昌考前率同葉蕊慧、圖資科長彭秀珍及相關校長，巡視考場並與小朋友握手為他們加油打氣。
徐耀昌強調，「閱讀是開啟孩子未來的鑰匙！」縣府近年來持續推動圖書館空間改善並競賽館藏，另向教育部和慈濟基金會爭取21億經費挹注老舊教室補強與改建，以提供孩子最優質的教育環境，藉教育強化孩子競爭力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。