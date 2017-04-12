阿蓮戶政跨國受理英文戶籍謄本，縮短為民為服務時效，秘書鄭青峰（右）送到府服務。（吳江泉翻攝）

因求學而旅居美國的鄭小姐，為辦理小孩出生居留及國籍事宜，上午9時自美國電洽高雄市阿蓮戶政事務所，當時由祕書鄭青峰接電服務，希望能在美國移民局規定的期限內辦妥相關境管及旅居事宜，所以需申請戶籍現設於彰化縣二林鎮的現戶英文戶籍謄本及曾設籍高雄市阿蓮區的除戶英文戶籍謄本，又因期限只有7天，最近她父親也因行動不便正在治療及復健中，而姊姊遠在台北市信義區101大樓的外商公司工作亦十分忙碌，對於所需的翻譯資料，也必須由本人確認，請戶所幫忙從寬從速處理。

秘書鄭青峰以電子郵件與鄭小姐聯繫及確認身分後，隨即同意辦理，並依其所提供的資料作為申請及登錄的依據，除了幫忙郵寄現戶及除戶英文戶籍謄本外，也逕行到府服務，就英文戶籍謄本申請書送交至鄭小姐的父親簽章，鄭父當時也感激的說，戶政的服務怎麼這麼好，越來越進步了。

阿蓮戶所主任沈秀美表示，鄭秘書青峰以同理心、愛心快速為其居民鄭小姐服務，為其解決困難、不便之處，乃是以其本分，為所應為，也是人在公門好修行的服務態度。再者，有關戶政的服務，民眾如果有需求，都可以來電洽詢，善加利用。

(中時)