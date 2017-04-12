書香傳情，國圖推「有溫度的書：送一本書給所愛的人」活動

國圖慶祝「世界書香日」活動海報。（國圖提供）

為慶祝4月23日「世界書香日」，國家圖書館即日起推出「有溫度的書：送一本書給所愛的人」活動，民眾只要至國圖網站填寫資料，就有機會由國家圖書館為您代為贈送一本價值500元以內之書籍給您所愛的人。

凡參加民眾於活動表單填寫相關資料，內容包括一本書的基本書目資料、送書給所愛的人與您的關係、想送給所愛的人這本書的理由及收件人的聯絡資料等，就有機會中獎，由國圖購買您表單上填寫的書籍，並隨書附上寫有送這本書理由的書籤，為您寄送給所愛的人。

國圖表示，這項活動自即日起至4月23日截止，4月25日進行抽獎，4月26日公布得獎名單。「2017世界書香日」系列活動還包括「讓我們陪你閱讀：為愛說故事」、「愛在一起：愛閱快閃」，詳細資訊請至活動網站查詢http://106read.ncl.edu.tw/423/

(中時)