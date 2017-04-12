立委林德福槓上體育署林德福 有什麼火花？
立法委員林德福質詢體育署長林德福，會擦出什麼火花？結果是體育署長林德福率先讚美立委林德福「你卡煙逃(俊俏)！」、立委林德福回話：「你卡古椎(可愛)！」現場引來一陣笑聲。
立委林德福首度質詢體育署長林德福的「破題」是學生的溺水問題，立委林德福表示，學生溺水對於一個家庭是很大打擊的痛！他提醒體育署長林德福「公門好修行」，公務人員也可以多行善、積德。
不過，根據教育部統計，2008年國內學生溺水死亡人數64人，到了2016年降至22人；我國每10萬名學生溺水死亡率從2005年的1.64降至2016年的0.54。
體育署長林德福說，未來會推動學生游泳與自救教學、水域安全教學，提高游泳教學相關預算；落實游泳教學與師生比、提升偏鄉學童游泳與自救能力。
(中時)
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