男持槍毒睡車上遭警逮 哥哥搶認罪雙雙送辦

竹南警方將涉嫌持有槍讀的林姓兄弟移送地檢署。（黎薇翻攝）

警方在林男自小客車上查獲1把改造手槍及多顆子彈。（黎薇翻攝）

苗栗縣竹南警分局大同派出所長徐國明與副所長陳世文、巡佐曾世明，11日上午外出勤務時，發現一部曾涉及毒品案件的黑色自小客車停在路旁，車內有一名男子在副駕駛座上睡覺，員警往車內查看發現毒品吸食器。

林姓男子坦承凌晨在車內吸食毒品，因疲累便在車上入睡，警方另在車內包包查獲金牛座改造手槍1把、後行李箱有土造子彈41發、已擊發改土造彈殼31發、槍枝滅音器1個、槍枝改造工具一組、子彈填充底火，另查獲海洛因2.33g、安非他命18.14g，當場將林男以現行犯逮捕。

警方在搜查自小客車過程，林男的哥哥突然從一旁住宅衝出來搶著認罪，指稱槍毒都是他持有，同意警方到兄弟倆的租屋處房間查獲毒品，偵訊後將林姓兄弟依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送苗栗地檢署。

(中時)