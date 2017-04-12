李明哲事件 林全：期待繼續跟對岸溝通

前民進黨黨工李明哲遭大陸留置一事， 行政院長林全今天表示，處理過程很多地方令人失望，期待能繼續和大陸溝通。

行政院長林全今天到台東參加紅葉部永久屋動土。有關李明哲事件，林全表示，相關單位大概每一到兩天都會把政府所了解的進度，「作說明或給我一個書面資料」。

林全強調，政府確實很關心這個問題，雖然在處理這些問題上很多地方是令人失望，但政府認為其實應該有辦法把事情處理得更圓滿，把政府所提到的幾個疑問，還有政府希望在人道上能夠處理的問題，期待在未來能繼續跟對岸溝通，希望對岸能夠有一些比較妥善的處理，這是政府一定會來努力的。1060412

(中央社)