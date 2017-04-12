愚人節被鹿撞沒人信 加男子想寫饒舌歌
加拿大一名男子跨出車子準備走進一家旅館時，突然被一頭鹿迎面撞翻在地；但因當天正巧是愚人節，根本沒人相信他的話，直到他取得旅館監視錄影畫面，才證實他所言不假。
這段只有短短20秒的錄影畫面，這幾天在網路瘋傳，在不同新聞網站的點閱率，動輒上百萬人次。ABC新聞網的點閱率更已達690萬人次。但最早將影片放上網路的人，其實是莫名被鹿撞翻的「苦主」、25歲男子麥庫克（Cary McCook）。
麥庫克是加拿大原住民，而且還是個饒舌歌手。他在愚人節當天晚上，在卑詩省小鎮Smithers走下一輛小卡車，正準備走進旅館大門時，一頭鹿冷不防從他的左側衝出，重重地將他撞倒在地，然後奔馳而去。那衝擊力道之大，只要看到錄影帶片段的人都擔心他的安危。還好，他在被撞倒之後，毫髮無傷地站起來、走回車內。
因為這起事件實在太不可思議，又正巧發生在愚人節，親朋好友都不相信麥庫克的遭遇是真的。因此，麥庫克特別去旅館把那段監視錄影畫面側拍下來，放上他個人的臉書，以茲證明。這段「愚人節奇談」隨即被一再轉傳。
麥庫克說，要不是看了錄影帶，他差點搞不清楚到底是誰把他給撞倒的。對於網路瘋傳他的這段故事，他顯然樂在其中。他還準備把自己這段「奇遇」，寫成一首饒舌歌曲。1060412
(中央社)
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