陸委託通報李明哲家屬 李俊敏：已退出

中國大陸國台辦今天證實由大陸海協會委託台灣「海峽兩岸交流服務中心」向李明哲家屬通報有關情況。海峽兩岸交流服務中心執行長李俊敏則說，自己已完全退出這起事件。

李俊敏上午向中央社表示，自己真的已經退出這件事，「媒體對我的壓力很大」，也希望不要把海峽兩岸交流服務中心推上火線。

中國國民黨政策會執行長蔡正元同時也擔任海峽兩岸交流服務中心主任。蔡正元受訪時說，此中心已成立多年，是非政府組織（NGO）。陸方這次透過李俊敏希望協助李明哲一案，不過，目前中心已決定不介入李明哲案。

民進黨前黨工李明哲在大陸失聯並疑遭陸方拘留已逾20天。中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山上午在例行記者會表示，大陸海峽兩岸關係協會已委託台灣有關團體「海峽兩岸交流服務中心」向李明哲妻子李凈瑜通報有關情況，同時轉交李明哲給父母和妻子的親筆信。

李俊敏7日將李明哲信件影本轉交給李凈瑜，但遭拒絕。李俊敏10日受訪時表示，接獲大陸來的快遞，裡面是李明哲親筆信的正本，並已投遞給李明哲家屬。

去年10月，台籍輪機長沈瑞章遭索馬利亞海盜綁架近5年後獲釋，沈瑞章妻子發布聲明感謝「李先生」幫忙。蔡正元當時證實，李先生就是李俊敏。

蔡正元當時說，李俊敏是前情報員，曾遭大陸關押27年後返台。他經朋友介紹認識李俊敏，並請李俊敏協助處理海外或棘手案件，尤其台商在大陸出問題，或大陸人士在台遭遇困難等案件。例如去年陸客在桃園火燒車事件，也是李俊敏協處陸客後事。1060412

(中央社)