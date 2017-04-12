大陸網購糾紛多 投訴案年增4成2
中國大陸網路購物盛行但糾紛也多。大陸官方今天公布數據，今年第一季共受理6.1萬件網路購物投訴案，年增42.8%，雖然成長驚人，但增速已較2016年同期大幅下降32.9個百分點。
中國大陸央視新聞客戶端報導，大陸國家工商行政管理總局今天發布今年第一季消費投訴分析，有關網路購物、文化娛樂服務、網路服務中的網路接入服務投訴案依然快速成長，分別達42.8%、37.8%、29.4%。
大陸工商總局新聞發言人于法昌表示，從地域看，網購糾紛案主要集中於大型電商平台、網商集中的浙江（3.44萬件）、北京（1.64萬件）和廣東（0.60萬件），三省市投訴量占大陸網路購物投訴總量的93.9%。
他指出，隨著「網路購買商品7日無理由退貨暫行辦法」等監管政策的實施，以及大型網路購物平台自我管理和化解糾紛的能力不斷提升，網路購物投訴增速逐步放緩。1060412
(中央社)
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