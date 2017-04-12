傳情不只校園瘋 國家圖書館也來辦

每逢春暖花開之日，大專校園都會舉辦許多「傳情」活動，學生透過巧克力、鮮花等，向心儀的對象表白。國家圖書館也搭上這波風潮。推出「有溫度的書」活動，鼓勵民眾送書給所愛的人。

台灣社會認為書和「輸」同音，因此較少以書為餽贈物品。但國家圖書館認為，好書可以傳達對所愛的人的關懷，透過閱讀拉近彼此的距離，更重要的是，還能帶動圖書市場買氣。

民眾只要在4月23日前到國圖網站填寫資料，就有機會獲得國圖代為贈送一本價值新台幣500元以內的書籍，給所愛的人。

主辦單位表示，參與民眾要寫清楚挑選該書的理由，以及想送給心愛的人的原因。相信透過書香傳愛，能讓分享閱讀的過程變得更有趣。國圖預計於4月26日公布得獎名單，相關資訊可參考「2017世界書香日」網頁。1060412

(中央社)