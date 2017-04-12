大陸國手申雪、趙宏博入選世界花滑名人堂

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中國大陸首對雙人滑冬奧金牌申雪、趙宏博，11日入選世界花式滑冰名人堂，這是中國花滑選手首次獲得該榮譽。

申雪、趙宏博二人自1992年搭檔以來，攜手獲得3面世錦賽金牌、6座大獎賽總決賽冠軍獎盃，並在2010年溫哥華冬奧會上奪金，突破中國花滑奧運會金牌零的紀錄。

(旺報)