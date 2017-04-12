NBA》聯航事件延燒 林書豪說話了

針對美國聯合航空的事件，亞裔的林書豪也發言了。圖為上月25日，林書豪比賽後受訪。(中央社)

林書豪對美國聯航事件在推特發言。(翻攝林書豪推特)

美國聯合航空超賣機位，發生強拉亞裔乘客下機導致濺血，此事震撼全球。NBA籃網球星、亞裔的林書豪，今早在個人推特發文，表示不想對這事件發表太多意見，但是想為美國聯合航空過去的行為辯解的人，都去踢石頭吧！

(中時電子報)