淡水貨車衝撞超商 4人受傷送醫

我要評比

貨車因不明原因衝撞入超商內。（譚宇哲翻攝）

店內遭撞擊後現場一片凌亂。（譚宇哲翻攝）

今天上午11時許，淡水區淡金路三段一輛貨車突因不明原因失控衝撞入超商內，強烈衝擊力道造成玻璃大門破裂四散，店內商品毀損掉落一地，44歲林姓女店長和3位民眾分別遭波及受到輕傷，所幸送醫後均無生命危險，詳細事發原因仍待警方釐清。

(中時)