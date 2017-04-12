趙飛任天津市委政法委書記
中共任命天津市委常委、副市長趙飛出任天津市委政法委書記。1964年生的趙飛，湖北沙洋人，法學碩士。現任天津市副市長、市政府黨組成員，市委政法委副書記、市公安局黨委書記、局長、督察長（兼），武警天津市總隊黨委第一書記、第一政委。
趙飛1984年8月湖北省人民警察學校畢業後，分配到湖北省荊門市公安局十里鎮派出所工作，歷任民警、副所長、鎮黨委委員、派出所所長，荊門市公安局戶政科科長、治安警察支隊支隊長、副局長、黨委副書記（正縣級）。
2002年4月起，先後任湖北省荊門市人民檢察院檢察長、黨組書記，黃石市人民檢察院檢察長、黨組書記，湖北省公安廳黨委委員、副廳長。2011年8月任湖北省武漢市委常委，同年9月任武漢市委政法委副書記、市公安局黨委書記、局長，2012年2月兼任武漢市公安局督察長。
2014年7月任天津市人民政府黨組成員、市委政法委副書記、市公安局黨委書記、局長、督察長（兼），同年8月任天津市市長助理，9月兼任武警天津市總隊第一政委、10月兼任武警天津市總隊黨委第一書記。2017年3月，任天津市委委員、常委。
(旺報)
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