聯合航空強行拖人下機 白宮有話要說
聯合航空1名乘客9日拒絕自願下機而遭執法人員強行拖下飛機的影片曝光後引起公憤，白宮發言人史派瑟今天在新聞簡報中也說，這段影片讓他感到「不安」。
財經內幕（Business Insider）報導，影片顯示，69歲的陶大衛（David Dao，譯音）被航空保安人員從座位拉到走道上拖行，並且離開飛機。史派瑟（Sean Spicer）說，這段「不幸事件」讓他感到「不安」。
史派瑟表示，他很確定川普總統也看過這段影片，記者詢問史派瑟，川普可能作何反應。
他說，「我不認為有人看了這段影片後，不會因其他人被如此對待而感到一點點不安。」
對於聯邦政府是否應插手調查航空公司對待乘客的方式，史派瑟表示，這比較像是地方政府應處理的重要事件。
史派瑟說，「我認為有許多執法措施能審查那樣的情況，我知道聯合航空已聲明，他們正在審查政策」、「很明顯，在看這段影片時，看見那樣處理事情的方式會令人不安，但是…我認為，若我們開始插手這件應為地方負責的事務」並不恰當。
不過他說，「從人的角度來看，看見1個人在走道被拖行，頭部撞到座椅扶手，且沒人想到這件事能有更好的處理方式，我覺得我們對此都有一致的看法。」（譯者：中央社周莉芳）1060412
(中央社)
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