彰化市汙水下水道地下推進43公里
汙水不再惡臭了！彰化市汙水下水道第一期管網，金馬路以東、鐵路以西、彰秀路以北、泰和路二段415巷以南，如火如荼展開，汙水推進設備採用車載「不落地」，計畫2022年完工，為降低衝擊，縣府仍要求增設工班、工作面，預計可縮減17個月，提早在2020年7月完工。
縣府水資處長陳詔慶表示，彰化市汙水下水道建設，共劃分4期來推動，總經費102億，目前第一期工程，投入47億，計畫7年內完成2萬3210戶接管作業，總長43公里，提升接管率30.79％。
汙水下水道工程，採地下推進有不確定風險，部份縣市政府施工造成土方倒塌並誤觸管線，等工安事件頻傳，民眾恐慌。陳詔慶表示，縣府定期召開管線協調會，敦促各相關單位供正確管線圖資料、高程，施工前務部試挖，以確保後續安全。
此外，推進工程開始前，亦進行鄰房鑑定作業，工地道路兩側設置安全監測裝備，作業美50公尺設工作井，設備退進採不落地，將交通衝擊降到最低。
水資處強調，汙水進入水資源回收中心，已設計密閉構造且兩套除臭設備，不會產生臭味，陳詔慶並秀水處理前後兩瓶濁、清水作為對比，指台灣水流湍急，水資源回收再利用已是未來施政的重要課題，逐步落實下水道建設藍圖，可降低河川汙染，孕育水域生態，提升居住環境。
(中時)
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