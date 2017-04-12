機師1個月內全面酒測 研議機場錄影存證

我要評比

立法院交通委員會今天通過臨時提案，要民航局1個月內實施機師全面酒則，民航局也研議機場錄影存證。

3月及4月，遠東航空及華航機師都被航空站檢查到酒測超標。

立法院交通委員會今天通過民進黨立委鄭寶清、林俊憲、黃國書、李昆澤、陳歐珀、鄭運鵬、陳素月等人提案，要求民航局1個月內實施機師全面酒測，保障所有乘客生命安全。

民航局長林國顯說，如果將公司對機師酒測比例從目前3成提高至全面，可能必須調整現行做法，已與航空公司開過會，請航空公司檢討，兩週內會有較明確答案。

林國顯說，現在航空公司對機師酒測程序都必須印出酒測單，並由見證人及當事人簽字，如果全面實施，尖峰時間運作有困難，並恐影響航班，未來有可能採較簡易方式全面攔檢，必要時再酒測，同時研議機場錄影存證。

鄭寶清說，過去15年只有在民國100年發生一件機師酒測超標，但今年才不到4個月就發生兩件，影響飛安且人心惶惶，有必要全面檢測，但可適時評估調整。1060412

(中央社)