習川通話 習近平籲和平解決北韓核問題
大陸國家主席習近平與美國總統川普今日通電話，談及北韓與敘利亞問題，習近平強調，將堅持實現半島無核化目標，維持半島和平穩定，並主張透過和平方式解決問題，願與美國就半島問題保持溝通。雙方並同意透過各種方式保持密切聯繫。
習近平表示，日前在海湖莊園就新時期中美關係及重大國際和地區問題進行了深入溝通，達成重要共識，下一步雙方要通過外交安全對話、全面經濟對話、執法及網路安全對話、社會和人文對話4個高級別對話機制，推進經濟合作「百日計畫」實施，拓展兩軍、執法、網路、人文等方面交流合作，加強在重大國際和地區問題上的溝通協調，爭取盡可能多的早期收穫，為兩國關係發展注入新的動力，為促進世界和平和發展而共同努力。雙方工作團隊要密切合作，確保川普年內訪中取得豐碩成果。
川普則回應很高興在佛羅里達海湖莊園接待習近平並舉行中美元首會晤，這次會晤很成功。兩國元首保持密切聯繫十分重要，贊同美中雙方應該共同努力，拓展廣泛領域務實合作。期待著對大陸進行國事訪問。
習近平與川普通話談及北韓與敘利亞問題交換意見，習近平強調，將實現半島無核化目標，堅持維護半島和平穩定，並主張透過和平方式解決問題，願同美方就半島問題保持溝通協調。
此外，關於敘利亞問題，習近平指出，任何使用化學武器的行為都不可接受。敘利亞問題要堅持政治解決的方向，聯合國安理會保持團結對解決敘利亞問題非常重要，希望安理會發出一致聲音。雙方並同意透過各種方式保持密切聯繫。
(中時電子報)
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