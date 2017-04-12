新北議員彭成龍捐救護車 提升地區救護品質

新北市議員彭成龍捐贈新北市消防局第五救災救護大隊清水分隊新式高頂救護車1輛，今日上午在土城消防分隊舉行捐贈典禮。

消防局指出，這部救護車是世大化成股份有限公司董事長王為寬有感於緊急救護需求日趨增加，且認同彭成龍議員長期對土城、樹林、三峽及鶯歌地區建設規劃不虞餘力，服務鄉梓，與前董事長王為昭所言「常起利他的慈悲，放下自我的妄情，顯出人性的光輝，照亮社會的死角」的慈悲理念相同，故以「彭成龍議員」名義捐贈清水消防分隊高頂救護車，回饋鄉里之餘並落實地區資源共享，提升服務能見度。

消防局指出，這部高頂救護車內部配置自動心臟電擊器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀、心肺復甦墊板、數位無線電組及行車紀錄器等最新型之救護器材，期望能守護土、樹、三、鶯鄰近區域居民，提升救護品質。

(中時)